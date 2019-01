Après plusieurs trimestres de hausse, la courbe du chômage s'est inversée sur le dernier trimestre de 2018.

On compte ainsi une baisse de 1,1% sur cette période et de 1,4% sur l'ensemble de l'année pour les chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire les personnes en demande d'emploi et sans activité.

Le nombre d'inscrits à Pôle-emploi a quant à lui baissé 1,4% sur 2018.