Edouard Philippe s'invite à un débat citoyen

C'était la première participation d'Edouard Philippe à une réunion du grand débat national. Pendant plus d'une heure et demi, le Premier ministre a écouté, pris des notes, ce vendredi 25 janvier.

L'ambiance était détendue, la foule attentive... et les sujets se sont enchaînés à Sartrouville (Yvelines). Celui de la fiscalité est revenu à plusieurs reprises. Les citoyens ont réclamé qu'elle soit plus juste et plus simple.

Autres sujets souvent évoqués : la transition écologique, l'éducation, la transmission du patrimoine par l'héritage ou encore le nombre de parlementaires. Edouard Philippe a répondu point par point devant 130 personnes... dont des «gilets jaunes». Il a promis de participer à d'autres débats.