«Foulards rouges», «gilets jaune », marche pour le climat : les manifestations attendues ce dimanche

Après les «gilets jaunes» samedi, place aux «foulards rouges» ce dimanche. Le rendez-vous est fixé à 14h place de la nation à Paris pour rejoindre la bastille. Objectif, dire stop aux blocages et aux violences des manifestations des dernières semaine.

Leur volonté, faire entendre selon eux la majorité silencieuse du pays. Sur Facebook, 10.000 personnes participent à l'évènement. Si les foulards commencent leur mouvement, les gilets jaunes continuent de mobiliser aussi ce dimanche.

Plusieurs chaînes humaines sont organisées dans le pays au départ Châteaulin dans l'ouest, Hendaye, Macon, Nice, Strasbourg ou encore Pontoise. Leur volonté, couvrir 2000 kilomètres au total pour relier Versailles depuis les quatre coins de la France.

Et aujourd’hui, c'est aussi la mobilisation contre le réchauffement climatique. Après le succès de la pétition en ligne « l’affaire du siècle » et ses 2 millions de signature plus de 90 actions sont prévus. A Marseille, par exemple, un flashmob géant sera organisé.