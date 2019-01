Laurent Wauquiez vient en aide aux commerçants

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a annoncé lundi un plan de soutien pour les commerçants dont d'activité a été perturbée par le mouvement des «gilets jaunes», et lancé un appel au gouvernement pour les aider sur le plan national.

«Si on ne fait rien, on va au-devant d'une casse sans précédent pour les commerces de centre-ville partout dans notre pays et notre région», a assuré Laurent Wauquiez en présentant ce «plan massif» de huit millions d'euros pour «les commerçants dont l'activité a chuté de 20 à 70%» depuis mi-décembre.