Il neige en Île-de-France

Les premiers flocons sont tombés sur l'Île-de-France. Plusieurs mesures sont prises pour faire face à la neige.

Par mesure de précaution, la N118 est fermée à la circulation et ne devrait pas rouvrir avant le milieu de matinée. Le préfet de police appelle les automobilistes à la plus grande prudence et à éviter autant que possible les déplacements en voitures.

Les transports scolaires sont suspendus dans plusieurs départements. De son côté, la RATP a activé son plan «grand froid» avec le déneigement et le salage sur les voies, les quais mais aussi aux abords des gares et stations.