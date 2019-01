Faut-il rapatrier les jihadistes d'Irak et de Syrie ?

C'est une polémique née après une interview de Christophe Castaner : le gouvernement envisagerait de faire revenir 130 jihadistes français détenus en Irak et en Syrie pour qu'ils soient jugés en France.

Si le gouvernement n'a pas confirmé l'information pour le moment, l'idée semble bel et bien à l'étude. Un plan de rapatriement qui hérisse de nombreux poils à droite et à l'extrême droite, tandis qu'à gauche on estime qu'il faut faire confiance au système judiciaire français.