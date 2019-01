Les températures négatives et les chutes de neige ont entraîné l'activation du plan grand froid dans 25 départements, dont l'intégralité de l'Île-de-France.

1 265 places «grand froid» ont été mobilisées dans ces départements, portant le total de places disponibles à 150 000. Les maraudes ont également été intensifiées afin de couvrir plus de terrain possible et apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin.