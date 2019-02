La nouvelle prime d’activité versée à partir de ce mardi

Plus de bénéficiaires et plus de revenus. C’est l’une des mesures phares d’Emmanuel Macron annoncée le 10 décembre dernier, la revalorisation de la prime d’activité qui sera versée dès mardi.

Pour bénéficier de cette prime, il faut être actif, à temps plein ou à temps partiel. Il ne faut pas dépasser certains plafonds de ressources mensuelles, jusqu’à 1.723 euros net, pour une personne seule et sans enfant, contre 1.379 euros avant le 1er janvier 2019.

La hausse est fixée, en moyenne à 90 euros pour les bénéficiaires. Par exemple, une personne seule et sans enfant rémunérée au SMIC percevra 241 euros de prime d’activité, contre 148 euros l’an dernier. Pour un parent isolé, lui aussi rémunéré au SMIC, il verra sa prime d’activité passer de 419 à 515 euros.

Une réforme qui provoque un pic d’affluence dans les Caisses d’allocations familiales. Fin janvier, elles avaient enregistré plus de 450.000 nouvelles demandes. Au total, 5 millions de foyers sont concernés par cette aide, soit 1.2 millions de plus qu’en 2018.