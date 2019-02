Transports gratuits : quel bilan à Dunkerque ?

Le 1er septembre 2018, la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) a bouleversé son réseau de transport en commun en rendant tous les trajets gratuits.

Cette mesure en a fait l’espace européen le plus important à offrir le transport gratuit et universel. L’objectif est écologique et vise à inciter les 200.000 habitants des 17 communes du Dunkerquois à privilégier les transports en communs.

Mais il s’agit également d’une politique sociale qui entend permettre aux personnes les plus modestes de se déplacer plus facilement. Premier bilan cinq mois après l’entrée en vigueur de la mesure.