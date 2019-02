Les phoques stars pour la réouverture du zoo de Dunkerque

C'est la saison de la réouverture pour de nombreux zoos en France. A Dunkerque, la star de cette nouvelle saison s'appelle Mira, une jeune phoque qui a rejoint ses congénères dans le bassin.

Si la fermeture hivernale est l'occasion pour les animaux (et le personnel) d'observer une période de calme et de repos, nombreux sont les soignants qui attendent le retour du public pour reprendre leurs activités pédagogiques et faire découvrir le monde merveilleux de nos amis les bêtes aux visiteurs.