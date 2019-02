Le bien-être au travail va-t-il s’imposer dans les entreprises ?

Le bien-être au travail pourrait être une question de plus en plus soulevée dans le monde de l’entreprise. Les entreprises ont réalisé qu'un environnement agréable pour les salariés favoriserait la productivité et les fidéliseraient.

En effet, le niveau sonore dans une pièce, la température ou encore la qualité de l'air peuvent être des freins à la productivité.

Et les entreprises se tournent vers les nouvelles technologies pour trouver des solutions.