Les auto-écoles manifestent contre la réforme du permis de conduire

Les syndicats et professionnels des auto-écoles se mobilisent ce lundi 11 février contre une possible réforme du permis de conduire. Elles organisent des manifestations et des blocages dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, Bordeaux, Marseille et Nice.

Un rapport parlementaire a été remis au Premier ministre vendredi dernier. Il n’a pas été rendu public mais les trois organisations professionnelles (CNPA, Unidec, Unic) redoutent cette réforme qui pourrait menacer leur réseau au profit des plateformes en ligne.

Le gouvernement pourrait favoriser l’offre sur Internet ce qui pourrait entraîner une baisse de prix. Mais pour les auto-écoles traditionnelles ce serait une forme de concurrence déloyale.

Pour les professionnels du secteur, leur travail de «proximité» est un gage de la «qualité» de l'enseignement du permis de conduire.

En plus des blocages, les syndicats et professionnels des auto-écoles souhaitent organiser un grand rassemblement à 10h sur la place d'Italie à Paris.