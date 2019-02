Les pompiers de plus en plus débordés à cause des appels abusifs

Les services de secours font face à de plus en plus de demandes abusives, ce qui rend encore plus difficile leur travail.

Les appels abusifs, les sapeurs-pompiers de Paris en compte des dizaines chaque jour. Des abus souvent liés à la solitude et à un besoin d’écoute.

À Paris, tous les appels vers le 18, le 17 et le 112 sont traités sur une même plateforme et chaque année, plus d’un million de demandes de secours sont reçues par ces numéros d’urgence.

Ces abus peuvent entrainer une peine d’amende de 7.500 euros et de six mois d’emprisonnement.