Brigitte Macron prône l'apaisement

La parole de Brigitte Macron est rare. On ne l’avait pas beaucoup vu non plus dernièrement.

Ce vendredi, Emmanuel Macron accompagnait Stéphane Bern, chargé de mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, au Théâtre des Bleus de Bar dans la Meuse. Après avoir fait l’éloge du riche patrimoine français, l’épouse du président a répondu à une question sur les gilets jaunes.

Brigitte Macron a fait un appel à la réconciliation et demandé plus de dialogue, plus d’apaisement car «il faut qu’on soit tous ensemble».