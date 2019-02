Vacances : du soleil en plein hiver

Deux tiers des Français sont en vacances ce weekend. Aux congés de la zone B, s’ajoutent ceux de la zone A avec les élèves de Grenoble, Bordeaux et Besançon.

Le soleil et les températures printanières font des heureux un peu partout. Il va faire 20 degrés à Biarritz et 17 à Marseille, par exemple. Les stations de ski font le plein, mais aussi les campings et les plages.

Les Parisiens, qui n’ont pas encore des congés, sont quand même ravis d’envisager une fin de semaine au soleil.