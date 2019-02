Une dizaine de ministres sur la plateforme Twitch

Dédiée à l'origine au streaming de jeux vidéos, la plateforme Twitch s'ouvre désormais à d'autres contenus.

Elle a été choisie par une dizaine de ministres du gouvernement français pour s'exprimer dans le cadre du grand débat national. Dans une déclinaison baptisée «le grand Débathon», une dizaine de ministres interviennent sur cette plateforme.

Parmi eux, Edouard Philippe. L'objectif est d'atteindre un public plus jeune et d'aborder quatre thèmes : l'écologie, la fiscalité, les dépenses publiques et la démocratie. Un 5e thème concerne les jeunes et la politique.

Lancée en 2011, Twitch a été racheté en 2014 par Amazon. La plateforme revendique plus de 15 millions d'utilisateurs au quotidien.