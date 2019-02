Amende de 3,7 milliards d'euros pour UBS : décision ce mercredi

La justice française dira ce mercredi si la banque suisse UBS a organisé une fraude fiscale massive sur le sol français.

Le parquet national financier requiert une amende record de 3,7 milliards d'euros. Accusé de fraude fiscale entre 2004 et 2012, la banque suisse aurait envoyé ses commerciaux en France pour rencontrer de riches clients et les convaincre d'ouvrir un compte non déclaré en Suisse.

Si UBS maintient sa position et refuse de divulguer les noms de ses clients en vertu du secret bancaire, 3.900 clients se sont régularisés auprès du fisc. Ce procès est le symbole de la lutte contre l'évasion fiscale et le secret bancaire.