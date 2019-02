Les guides conférenciers veulent se faire entendre face à la précarisation de leur métier

Ils se disent dévalorisés, ubérisés mais surtout menacés de disparition à cause d'Internet. Les guides conférenciers qui assurent les visites des lieux touristiques tirent le signal d'alarme.

De plus en plus de sites web proposent des visites commentées par des non professionnels à des tarifs défiant toute concurrence. En France, 10.000 personnes détiennent la carte professionnelle.

Elles veulent faire savoir qu'elles exercent un vrai métier. A Nantes, les guides se sont donné rendez-vous cette semaine dans un célèbre décor utilisé par le cinéaste Jacques Demy.