Antisémitisme : un père de famille témoigne

Les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018 selon le ministère de l'Intérieur.

Chiffre glaçant annoncé la semaine dernière et qui s'est illustré à plusieurs reprises ces derniers jours par la profanation d'un cimetière juif en Alsace ou encore les injures envers le philosophe Alain Finkielkraut. Dans les Hauts-de-Seine, un père de famille lutte contre des menaces antisémites qui visent notamment sa fille, et se sent impuissant.