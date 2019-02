Le vrac, la solution anti-plastique ?

Le gouvernement veut diminuer les emballages plastiques, les blisters et autres sur-emballages.

Cette diminution est en marche mais va être difficile et prendre du temps chez les industriels de l’agro-alimentaire, ou de la cosmétique. Pour le consommateur, le contenu de la poubelle est d’abord conditionné par celui du chariot de courses. Des épiceries zéro gaspillage voient le jour de plus en plus partout en France.