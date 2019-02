A Carmaux, dans le Tarn, les soutiens au journal l'Humanité se mobilisent pour sauver l'organe de presse, créé par Jean Jaurès, originaire du département.

Cagnotte, exposition de dessins, collecte... tout ce qui est possible est fait pour soutenir le quotidien, placé en redressement judiciaire avec poursuite d'activité, ce mois-ci.

«Quand on parle ici de rassemblement, on sait ce que ça veut dire. Quand on parle de lutte de classe, on sait à Carmaux ce que ça veut dire (...), c'est tout ça l'Humanité», explique André Boudes, secrétaire départemental du PCF du Tarn.