Les fraises de Carpentras font déjà leur apparition

Les premières fraises de la saison viennent de Carpentras. Plus précoces que les fraises de bretagne grâce au soleil et au mistral, la récolte des premiers fruits a lieu en ce moment.

Sous la serre, la température dépasse les 30 degrés et les fraises sont chouchoutées par les producteurs. L’objectif : produire 250 tonnes de fraises par an.

Un produit fièrement présenté au salon de l’agriculture. Au stand de la confrérie des fraises du Vaucluse, on ne rigole pas avec la qualité. Sur le stand, la dégustation est possible pour le plus grand plaisir des gourmands.