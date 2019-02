Marseille : un équipement innovant pour le traitement du cancer

Pour la première fois en France et à Marseille, des patients souffrant de tumeur sont traités avec un nouvel équipement de radiothérapie avec IRM embarquée.

Cette innovation permet aux médecins d'adapter chaque jour les doses et les zones à irradier. De plus, elle permet de cibler des tumeurs très petites et de minimiser les séquelles de la radiothérapie.

Cet équipement, dont bénéficient les patients de l'institut Paoli-Calmettes à Marseille, représente un investissement de près de neuf millions d’euros.