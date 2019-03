Gironde : Emmanuel Macron face aux femmes

A peine arrivé et déjà dans l’arène. Emmanuel Macron est allé une nouvelle fois au contact des Français, ou plutôt des Françaises jeudi soir à Pessac (Gironde).

Très vite, le débat s'est animé avec l’intervention d’une femme qui se revendiquait gilet jaune de la première heure.

La femme a invité le président à mettre le pendentif en forme de gilet jaune. Mais Emmanuel macron a refusé, arguant qu’il était le président de tous les Français. L’échange s'est rapidement transformé en dialogue de sourds.

Mais le président a gardé son cap, et a répondu à toutes les questions. Immigration, santé, famille, écologie : comme lors de ses précédents échanges, le président s’est engagé dans un marathon pour défendre son quinquennat.

Au bout de deux heures de débat, le président, sans veste et les manches retroussées a continué à échanger avec les habitantes. Parmi les thèmes les plus abordés : la place des femmes dans la société française, l’égalité des sexes et les violences faites aux femmes.