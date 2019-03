La nuit étoilée de Vincent Van Gogh aux Carrières de Lumières

Les carrières de lumières proposent tous les ans un nouveau spectacle immersif. Cette année c’est le monde chaotique et démesuré de Vincent Van Gogh qui est mis en lumière, dans cet espace atypique de 7.000 m2.

Dans cet espace immense, situé aux Beaux-de-Provence, on y découvre les plus grands chefs-d’œuvre de l’artiste. Vincent Van Gogh a vécu en Provence plus de 2 ans, il était fasciné par les teintes chaudes et colorées de la région.

Une création visuelle et sonore qui retrace la vie de l’artiste. Vincent Van Gogh a peint durant les 10 dernières années de sa vie plus de 2.000 tableaux.