Le boom des œufs issus d'élevages alternatifs

Les œufs de poules en cages sont de moins en moins populaires auprès des Français. En grande surface, le volume des ventes est désormais inférieur à celui des élevages alternatifs (élevages au sol, bio et en plein air). Une tendance qui ne fait que s’accroître et qui est suivie par les distributeurs.

Ils séduisent de plus en plus de Français soucieux du bien-être animal. Les œufs issus d'élevages alternatifs à la cage représentent désormais plus de la moitié des ventes en grande surface.

En l'espace d'un an, ce sont les œufs d'élevages au sol qui ont le plus progressé devant ceux des élevages bio ou en plein air. Une grande victoire pour ces éleveurs qui avaient depuis longtemps abandonné les cages. Aujourd'hui 32% de la production des œufs sont issus d'élevages alternatifs à la cage.

La plupart des distributeurs ont annoncé vouloir mettre un terme à la vente d'œufs issus de poules en cages. Alors que beaucoup d’éleveurs sont encore très endettés par la mise aux normes de leurs cages imposée en 2012 par l'Union européenne.