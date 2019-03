Didier Guillaume : «Il faut baisser très fortement les impôts sur les classes moyennes»

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, était l'invité du #GrandRDV ce dimanche sur CNEWS.

Le ministre a commencé par réagir à la mobilisation des gilets jaunes. Il l'a donné raison au mouvement en estimant qu'il fallait faire un important geste fiscal à destination des classes moyennes.

«Je pense qu’il faut réellement baisser très fortement les impôts sur les classes moyennes», a-t-il affirmé.

Mais il a cependant imputé cela aux deux mandats précédents. «Parce qu’en deux quinquennats, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont ciblé les classes moyennes et ce sont elles qui ont été les vaches à lait de la République», a justifié Didier Guillaume.

Le membre du gouvernement d'Edouard Philippe a également insisté sur le besoin d'écouter davantage les manifestants.

«Il faut que vous soyez plus écoutés et plus entendus», leur a-t-il adressé.

Mais il a tenu à différencier «les ‘sans grade’, ceux qui n’ont pas de porte-voix, ceux qui ne passent pas à la télé, ceux qui sont sur le terrain» des «showmans».