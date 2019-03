Le marché de Rungis célèbre officiellement ses 50 ans ce dimanche 3 mars. Retour sur un demi-siècle de frémissements de la ruche.

Il est l’endroit qui met tous les sens en éveil : la vue éblouie par les couleurs du pavillon des fleurs, le goût de tous les produits fraîchement arrivés, et le bruit si typique du marché de Rungis.

A 83 ans, Antoine D’Agostino gère toujours sa cave à vin. Il connaît Rungis comme sa poche. Et pour cause il était déjà là le jour du déménagement, il y a 50 ans.

Le 27 février 1969, le marché des Halles quittait le ventre de Paris et déménageait à 12 km de là. En trois jours, 1.000 grossistes, 5.000 tonnes de marchandises étaient arrivés à Rungis, un marché plus grand et plus moderne.

Aujourd’hui, 12.000 salariés travaillent à Rungis au milieu des transpalettes. En cinquante ans, le marché a dû aussi s’adapter aux tendances de consommation, faire face à l’avènement de la grande distribution.

Avec 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 18 millions de consommateurs, Rungis a de beaux jours devant lui, ou plutôt de belles nuits. Il est le plus gros marché d’Europe.