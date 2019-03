Une Fashion Week parisienne pour tous les goûts

Ambiance disco, futuriste, ou encore bohème chic. Comme chaque saison la Fashion week de Paris a été éclectique.

À la Maison de la radio, Chloé a fait défiler ses mannequins dans des jupes-culottes croisées avec des robes du soir à larges carreaux. La maison a rendu hommage à Karl Lagerfeld, décédé le 19 février dernier, qui a dessiné le prêt à porter de la marque parisienne pendant près de vingt-cinq ans.

Chez Yves Saint Laurent, dans une ambiance un peu psychédélique, les mannequins ont défilé en tenues réhaussées de détails phosphorescents.

Mais le show le plus fou se déroulait au théâtre des Champs-Elysées. Pour sa première parisienne, Tommy Hilfiger a transformé le théâtre en dance floor géant. Un hymne à la femme et à la diversité clôturé par Grace Jones. L’icône des années 1970 portait un body en Licra doré, une veste rayée à sequins et une paire de bottes montantes. L'artiste jamaïcaine, âgée de 70 ans, a enflammé la piste de danse.