Grand débat : Emmanuel Macron veut aller «plus fort et plus vite dans la transition écologique»

Dans le cadre du Grand débat national, une centaine de collégiens était invité à interroger Emmanuel Macron sur le thème de l'écologie, jeudi 7 mars, à Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).

«Je comprends l'impatience de la jeunesse», a déclaré le chef de l'Etat en répondant aux élèves qui lui ont exprimé leur inquiétude sur un ton direct. Il a notamment évoqué un nouveau modèle européen.

«Faire plus vite et plus fort» pour la transition écologique, c'est la promesse formulée par le président de la République.

Venus de différents collèges, les jeunes avaient reçu comme consigne de poser des questions «uniquement sur l'environnement».