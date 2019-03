La hausse des prix des carburants se poursuit

Les prix des carburants continuent d’augmenter dans leur ensemble, poursuivant une tendance à la hausse quasi continue depuis le début d’année.

Ce mardi, en France, le litre de gazole, le carburant le plus vendu dans le pays, se vendait en moyenne 1,467 € TTC, en hausse de 3,2 centimes sur un mois (+ 2,20 %) et de 8,5 centimes sur un an (+ 6,20 %).

Le litre de SP95 était lui à 1,450 € le litre, soit 2,6 centimes de hausse sur un mois (+ 1,80 %) mais « seulement » 6 centimes de hausse sur un an (+ 0,40 %).