Mounir Mahjoubi : «Les débats ont eu lieu parce que les Français l'ont voulu»

Mounir Mahjoubi était l’invité politique de Damien Fleurot sur CNEWS ce jeudi 14 mars 2019. Le secrétaire d’Etat en charge du numérique a réagi sur le Grand débat et sur ses ambitions personnelles à Paris.

«La réalité c’est que ces débats ont eu lieu sans nous, ils ont eu lieu parce que les Français l’ont voulu», a-t-il affirmé pour répondre à l’omniprésence du président et du gouvernement, parfois reprochée à l’exécutif, dans la concertation citoyenne.

Sa candidature à l'investiture LREM de la mairie de Paris, source de tensions ?

Interrogé sur sa candidature à l’investiture LREM de la mairie de Paris qu’il a annoncé le 7 mars dans Le Parisien, Mounir Mahjoubi a tenté de balayer les rumeurs de tensions entre le secrétaire d’Etat et le Premier ministre.

«Je suis né et j’ai grandi à Paris. J’y passe tous mes week-ends», a-t-il justifié. «On a une relation très mature dans un gouvernement. Le premier ministre et le président m’attendent sur (des sujets tels que, ndlr) : ‘comment on fait atterrir ce grand débat, comment on a avancé sur l’inclusion numérique’ ?», a-t-il conclu.