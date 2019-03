Privatisation des aéroports : situation tendue à Toulouse-Blagnac

La privatisation des aéroports de Paris est ce mercredi en débat à l'Assemblée nationale. L'opposition LR, PS, LFI dénonce le bradage d'un secteur rentable et met en avant des questions de sécurité. En 2015 et 2016, les aéroports de Toulouse, Lyon et Nice ont été privatisés.

A Toulouse-Blagnac, la situation est tendue et les recours en justice se multiplient. En novembre dernier, la cour des comptes et un rapport parlementaire avaient donné un carton jaune à la cession de l’aéroport de Toulouse en 2015. Le rapporteur public avait pointé un vice dans la procédure.

Casil Europe, l’actionnaire chinois veut vendre les 49% qu’il détient : l’occasion de ne pas répéter les mêmes erreurs. A moins que cette privatisation ne soit annulée en justice.

La privatisation des aéroports en général est un non-sens économique, font valoir les syndicats. La gouvernance instable de Toulouse-Blagnac donne un espoir à ceux de droite comme de gauche qui refusent la privatisation d’Aéroports de Paris.