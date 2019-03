Marche des jeunes pour le climat: entre 29.000 et 40.000 manifestants à Paris, selon la police et les organisateurs

A Paris, ils sont entre 29.000 et 40.000 à défiler pour le climat, selon la police et les organisateurs. Sur Internet, plusieurs dizaines de rassemblements ont été créés.

Parmi les principaux rendez-vous, la marche parisienne comptabilise entre 29.000 et 40.000 personnes intéressées, ou celles de Strasbourg , Bordeaux, Lille et Lyon. Mais des rassemblements ont actuellement lieu dans toute la France, comme à Marseille, à Angers, ou dans des villes plus petites, comme Lorient ou Limoges.

Dans certains endroits, ces manifestations seront précédées de débats et d'ateliers sur le climat, comme à Paris par exemple, à la Sorbonne, Dauphine, Tolbiac ou Sciences Po. Une grève étudiante apparaît comme une sorte d’apéritif avant la «Marche du siècle» prévue ce samedi 16 mars.