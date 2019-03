Champs-Elysées : plusieurs incendies déclenchés en marge des manifestations

Ce 18ème week end de mobilisation a été marqué par de nombreux heurts et dégradations dans la capitale. Outre les pillages et les affrontements entre casseurs et forces de l’ordre, plusieurs incendies ont ponctué cette journée de manifestation à Paris.

Ce samedi 16 mars, des kiosques à journaux se sont embrasés sur les Champs-Elysées. Quasiment au même moment, un immeuble prenait feu sur l’avenue Franklin Roosevelt, non loin de là.

Cet incident, qui a fait 11 blessés légers selon les pompiers, a eu lieu après qu’une agence bancaire a été incendiée.

Plus tard dans l’après-midi, le luxueux restaurant, le Fouquet’s, a été le théâtre de dégradations. Après avoir été saccagé et pillé dans la matinée, l’établissement a été la cible d’un incendie déclenché par des casseurs.