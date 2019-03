Marche du siècle : nouvelle mobilisation pour le climat ce samedi

Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus ce samedi 16 mars en France lors de la «Marche du Siècle».

L'objectif ? Interpeller le gouvernement et exiger «des réponses à la hauteur de l'enjeu» que représente le changement climatique et la perte de biodiversité.

Environ 140 organisations, de Greenpeace France à la Fondation Nicolas Hulot, en passant par SOS Racisme, Ni putes ni soumises, ATD Quart Monde, Les Amis de la Terre, ou encore 350.org et Alternatiba, ont appelé à descendre dans la rue, estimant «qu'il est temps de changer de système industriel, politique et économique, pour protéger l'environnement, la société et les individus».

A Paris, les différents cortèges vont converger vers Opéra puis se rendre place de la République où se tiendra un concert.