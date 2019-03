Paris : Marion Cotillard et Guillaume Canet ont marché contre le changement climatique

«Ce qui me révolte le plus, c'est le déni total. C'est le fait de dire 'Oui, on vous entend, mais on fait rien'», a affirmé l'acteur et réalisateur Guillaume Canet au micro de CNEWS lors de la marche du siècle, ce samedi 16 mars.

Sa compagne, Marion Cotillard a exprimé la même colère : «Dans les hautes sphères du pouvoir et des dirigeants, on a l'impression qu'ils s'y habituent.» «C'est pas viable la façon dont on consomme, dont on vit, dont on se déplace», a-t-elle ajouté.

Elle a cependant fait part de l'espoir que ce mouvement annonce pour l'avenir. «Mais là, mondialement avec le soulèvement de la jeunesse, il y a vraiment quelque chose qui se passe», a-t-elle estimé.

«Tout le monde va se mobiliser pour enfin faire comprendre plus haut qu'on n'accepte plus cette situation, que les engagements pris doivent être respectés», a également jugé Guillaume Canet.