De plus en plus de restaurants proposent des menus sans viande

Ce mercredi 20 mars c'est la journée internationale «sans viande». L'initiative a été lancée par l'association américaine «Farm» en 1985, pour faire découvrir d'autres façons de s'alimenter en polluant moins.

La consommation de viande a diminué de 12% ces dix dernières années, selon une étude du Credoc parue l'an dernier et les restaurants «sans viande» sont de plus en plus nombreux.

Les Français sont sensibles aux effets sur la santé liés à la viande rouge. Pour d'autres, la question de la souffrance animale et l'impact sur le climat sont mis en avant comme principales raisons d'une diminution de la viande dans les repas.

Le nombre de végétariens a été multiplié par trois depuis 2008, mais il ne représente que 1% de la population française.