Doctolib a lancé sa première plate-forme de téléconsultation

C’est l’une des nouveautés apportées par la signature des accords entre les syndicats de médecins et l’assurance maladie, en septembre dernier.

Les téléconsultations sont maintenant remboursées par la sécurité sociale. De plus en plus de plate-formes de consultations en ligne sont lancées et le site de prise de rendez-vous en ligne Doctolib a lancé sa plate-forme de téléconsultation.

Les autorités tablent sur 500 000 actes de téléconsultations cette année. Une nouvelle façon de pratiquer qui en a rendu septique plus d’un. Lancée il y a quelques mois sur le site Doctolib, la plate-forme de téléconsultation regroupe déjà plus de 500 praticiens.

Mais ce système ne fait pas unanimité. Certains craignent que cette pratique dégrade la relation entre patient et médecin.

Selon les autorités, en 2021, les téléconsultations représenteront plus d’1 million des rendez-vous médicaux.