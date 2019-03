Alcool : un Français sur quatre boit trop

Un campagne de prévention publiée mardi rappelle qu'il y a des seuils à ne pas dépasser lorsque l'on consomme de l'alcool.

En effet, il est fortement déconseillé de consommer plus de deux verres par jour, et de consommer de l'alcool tout les jours. En France, plus d'une personne sur quatre boit trop sans même le savoir.

La prévention est donc de mise partout sur le territoire pour éviter que les consommateurs ne prennent trop de risques.