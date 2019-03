Mairie de Paris : Benjamin Griveaux voit les choses en grand

Après l'annonce de sa démission pour s'impliquer pleinement dans sa campagne pour les élections municipales de 2020, Benjamin Griveaux entend désormais regagner la confiance des Français, alors que sa cote de popularité a sérieusement chuté depuis le début de la crise des «gilets jaunes».

Soutenu par plusieurs membres du gouvernement et députés de Paris, l'ancien porte-parole du gouvernement et secrétaire d’Etat auprès du premier ministre n'est pas le seul du côté de la majorité à viser la Mairie de Paris, alors que Mounir Mahjoubi et Cédric Villani souhaitent également se porter candidats.