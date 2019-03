Pétanque : boire ou jouer, il faut choisir

La Fédération française de pétanque et de jeu provençal (FFPJP) a décidé de renforcer sa lutte contre l’alcoolémie lors des compétitions officielles en instaurant des contrôles sur les boulodromes partout en France.

Désormais, chaque joueur contrôlé avec plus de 0,5 gramme d'alcool par litre de sang par un médecin fédéral pourra être exclu des tournois. «Au-dessus de 0,5, on fixe une pause de 15 minutes. Si on ne constate pas de retour à la normale, on procède à une exclusion de la compétition», a expliqué Michel Le Bot, président de la fédération de Haute-Garonne.

Une décision qui s'explique par la volonté de la fédération de réduire les nombreuses scènes de violence qui se multiplient pendant les compétitions de pétanque, en raison du taux d’alcoolémie trop élevé de certains joueurs.