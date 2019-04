Comment notre organisme affronte le changement d'horaire ?

Le passage à l’heure d’été c’était cette nuit. A deux heures du matin il était en fait trois heures. Conséquence : une heure de sommeil perdue.

Comment affronter ce changement qui pourrait bientôt appartenir au passé ? Quel est le meilleur horaire pour notre organisme ?

Ce dispositif, commun à tous les pays de l'Union européenne, existe depuis 1976. Trois ans après le choc pétrolier, l'idée était de réaliser des économies d'énergie en faisant coïncider les horaires d'activité avec l'ensoleillement. Mais depuis plusieurs années, le changement d'heure est de plus en plus décrié, et pourrait être supprimé prochainement.