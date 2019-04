Gilles Simeoni : «L’autonomie existe dans la constitution française»

Gilles Simeoni était l’invité de Jean-Pierre Elkabbach dans LaMatinale sur CNEWS. Le président du conseil exécutif de Corse a évoqué sur la visite d’Emmanuel Macron ce jeudi sur l’île dans le cadre du grand débat national.

«Je ne pense pas que le grand débat tel qu’il est organisé aujourd’hui permette d’avancer.» Gilles Simeoni ne devrait pas se rendre à la visite du président de la République. Pour cause selon lui, l’attitude d’Emmanuel Macron vis-à-vis des revendications d’autonomie corse.

«Malheureusement si on me dit que l’autonomie on n’en parle pas et qu’on n’en parlera jamais. Je considère que c’est un déni de démocratie.»