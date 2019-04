Elections européennes : les temps forts du débat

A six semaines des élections européennes, les dirigeants des principales formations politiques du pays - Laurent Wauquiez (LR), Stanislas Guerini (LREM), David Cormand (EELV), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Olivier Faure (PS), Marine Le Pen (RN) et Adrien Quatennens (LFI) - ont présenté leur vision et projets pour l'Europe.

Les participants ont notamment abordé les thèmes de la fiscalité, de la transition écologique, de l'immigration ou encore du pouvoir d'achat.

Voici les temps forts du débat animé par Laurence Ferrari (CNEWS) et Matthieu Belliard (Europe 1).