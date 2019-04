Privatisation d'ADP : tout ce qu'il faut savoir sur le projet du gouvernement

Avec l’adoption de la Loi Pacte par l’assemblée, ce jeudi 11 avril, l’Etat est autorisé à vendre le groupe Aéroports de Paris et le gouvernement a bien l’intention de le faire.

Aujourd’hui, l’Etat français détient 50.63% des parts d’ADP et récolterait 8.8 milliards d’euros en cas de privatisation. Une somme à laquelle pourrait s’ajouter une «prime de contrôle» de 1,5 à 2 milliards d’euros si l’acheteur devient actionnaire majoritaire. La vente pourrait donc rapporter plus de 10 milliards d’euros.

Mais à l’heure actuelle, ce ne sont que des estimations car on ignore si l’Etat vendra toutes ses parts. Et la privatisation d’Aéroports de Paris n’aura pas lieu avant 18 mois, d’après l’entourage de Bruno Le Maire. Le ministre de l’Economie souhaite confier l’exploitation des trois aéroports, de l’héliport et des 10 aérodromes à un opérateur privé pour une durée de 70 ans.

Le gouvernement cherche une grande entreprise industrielle française de préférence. Et le groupe Vinci qui détient déjà 8% d’ADP est officiellement candidat.

Le projet est très contesté par l’opposition mais l’exécutif l’affirme : les contrôles douaniers relèveront toujours de la compétence des pouvoirs publics. Et les tarifs aéroportuaires seront renégocié tous les cinq ans.

C’est l’Etat qui gardera le dernier mot pour éviter une flambée des prix.