Marathon de Paris : les coureurs de Marseille se préparent

A quelques heures du lancement du marathon de Paris, les coureurs d'un club de Marseille continuent de s'entraîner, aux côtés d'un coach plus motivé que jamais.

Depuis six mois, les membres du club s'entraînent quelles que soient les températures, pour affronter les 42 kilomètres de la course parisienne.

Et d'après le coach, qui entraîne les coureurs aguerris depuis plus de trente ans, tout le monde peut se lancer. «En deux mois, n'importe qui est capable de courir 45 minutes d'affilées», affirme-t-il.

En France, la course à pied fait de plus en plus d'adeptes et 5 millions de personnes sont déjà conquis par ce sport accessibles à tous.