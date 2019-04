«Poule pour tous» : l'association qui sauve les poules destinées à l'abattoir

À la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, l’association «Poule Pour Tous» sauve des poules de l’abattoir en les rachetant à l'éleveur à prix d'or.

Thomas Dano,le président de l'association, revend ensuite les poules entre 5 et 7 euros l'animal. «On va acheter entre une fois et demi et deux fois le prix de l'abattoir, donc l'éleveur a un intérêt de se tourner vers nous », a-t-il déclaré.

Créée en juillet 2017, l’association «Poule pour tous» a déjà sauvé quelque 15.000 poules pondeuses promises à l’abattoir.