Les images de l’orgue de Notre-Dame de Paris quelques jours avant l’incendie

Il est l’un des trésors de la cathédrale parisienne et a survécu à l’incendie de lundi. L’orgue de Notre-Dame de Paris est sauvé, même si sa structure a souffert et est recouverte par des gravats de la poussière et de l'eau. Quelques jours plus tôt il résonnait encore devant les caméras de l’émission l’Info du Vrai.

«Cet orgue, c’est vraiment l’âme de la cathédrale», expliquait Olivier Latry, organiste de Notre-Dame.

Ce grand orgue, composé de cinq claviers, 109 jeux et près de 8.000 tuyaux, a pu donc être préservé alors que le petit orgue, qui se trouvait sous la flèche, été fortement endommagé par le feu.