Bayonne, nouvelle capitale du street art ?

C’est l’une des œuvres de street art classées parmi les plus belles au monde. Et cette fresque ne se trouve pas dans un quartier célèbre de New York, mais à Bayonne.

Pourtant, entre cette ville du sud-ouest et l'art de rue à la réputation sulfureuse, rien n'était joué d'avance. En 2017, lors de la première édition du festival «Points de vue», entièrement consacré au street art, seules quelques façades des bâtiments de la ville étaient attribuées aux artistes.

Rapidement, face à l’engouement populaire, des bailleurs sociaux et des promoteurs sont aussi entrés dans le jeu.

Pari gagnant : aujourd’hui, le street art est devenu un réel atout touristique pour la ville. Et à Bayonne, signe que tradition et modernité peuvent parfaitement cohabiter, ce portrait extrêmement réaliste d’un berger basque fait l’unanimité.